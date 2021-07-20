Безос отправляется в космос: где посмотреть
Фото: основатель Amazon Джефф Безос отправляется в космос (twitter.com/blueorigin)
Компания, принадлежащая самому богатому человеку мира Джеффу Безосу, Blue Origin планирует свой первый суборбитальный полет с пассажирами на борту. Владелец компании также на борту.
Где посмотреть трансляцию первого пилотируемого полета Blue Origin в материале РБК-Украина.
Полет запланирован на 20 июля, в 16:00 по киевскому времени. Это произойдет в 52-ю годовщину миссии Аполлон-11, в день высадки Нила Армстронга и Базза Олдрина на Луну.
Прямая трансляция будет проходит на сайте BlueOrigin.com. Команда отправится в космос из пустыни Западного Техаса и мест для присутствия зрителей поблизости нет.
Экипаж:
- основатель Джефф Безос,
- его брат Марк,
- 82-х летняя астронавтка,
- участница Mercury 13 Уолли Фанк,
- 18-ти летний Оливер Деймен, окончивший школу год назад.
Таким образом, в космосе побывает самый старый и самый молодой человек за всю историю.
Фото: экипаж Безоса (twitter.com)