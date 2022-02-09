Из-за бездействия Минюста и прокуратуры Украина выплатит российской "Татнефти" 173 млн долларов, - нардеп

Народный депутат от ОПЗЖ и замглавы комитета по правоохранительным органам ВРУ Григорий Мамка обвинил чиновников Министерства юстиции в безответственной и неэффективной трате государственных денег на защиту интересов Украины в международных судах, что в итоге приводит к накоплению обязательств Украины перед истцами.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление нардепа в Facebook.

По его словам, за последние 5 лет Украина потратила почти 2,4 млрд грн на юристов, представлявших Украину в международных судах, включая ЕСПЧ. И более 350 млн грн из этой суммы были потрачены на судебные тяжбы с Министерством земельных и имущественных отношений Татарстана и российской компании "Татнефть" по обстоятельствам их участия в акционерном капитале "Укртатнафты" - компании, созданной на базе Кременчугского нефтеперерабатывающего завода.

"За счет доначисленных процентов сумма компенсации по этому арбитражному решению увеличилась со 112 млн долларов по состоянию на 2014 год до 173 млн долларов по состоянию на 2021 год. Наверняка эффективность расходования Минюстом средств на привлечение международных юристов по этому делу следует оценивать не по результативности, а по другим показателям", - отмечает нардеп.

Мамка заявил, что в то время, пока Минюст накапливает долг перед российскими нефтяниками, украинская правоохранительная система, по сути, подыгрывает россиянам.

Он рассказал, что в 2007 году Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по вопиющему случаю - импорту "Татнефтью" через ООО "Таиз" на Кременчугский НПЗ нефти с уклонением от уплаты НДС на 1,4 млрд грн, но дело было тихо закрыто через два года "за отсутствием состава преступления".

"В качестве посредника было использовано ООО "Таиз", растаможивавшее импортируемую от ОАО "Татнефть" нефть путем оформления налоговых обязательств по уплате НДС векселями. Но в дальнейшем такие векселя погашались без их фактической оплаты, поскольку решением Автозаводского районного суда г. Кременчуга ООО "Таиз" было освобождено от НДС", - добавил политик.

По его словам, это очередное проявление бюрократически правового коллапса.

"С одной стороны, органы прокуратуры игнорируют совершенно неправосудное судебное решение и позволяют представителям "Татнефти" фактически украсть из государственного бюджета 1,4 млрд грн. С другой стороны, Министерство юстиции тратит 350 млн грн только для того, чтобы увеличить долг перед той же "Татнефтью" со 112 до 173 млн долларов", - подчеркивает Мамка.