У BetonEnergo звернулися до президента: у чому причина

Керівництво одного з провідних виробників укриттів та фортифікацій BetonEnergo (ТОВ "Завод Залізобетонних Виробів "Дорожні та Енергетичні Конструкції") звернулося з відкритим листом до президента України Володимира Зеленського зі скаргою на безпідставний тиск з боку БЕБ та блокування роботи компанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лист компанії.

У листі зазначено, що 12 вересня у кількох філіалах компанії у двох містах відбулися одночасні обшуки.

"12.09.2024 р. за 12 адресами нашої компанії відбулися одночасні, безпідставні обшуки за абсолютно надуманими, недолуго сфабрикованими звинуваченнями. Одночасні обшуки відбулися вдома не тільки у керівників компанії, а й у рядових працівників, де під час обшуку перебували дружини, маленькі діти та літні батьки. Паралельно з цим відбувалися обшуки у п’яти підрозділах нашої компанії, на виробництвах та офісах у двох різних містах України, що призвело до повного блокування роботи компанії", - йдеться у зверненні.

Як зазначають у BetonEnergo, підставою для обшуків стала начебто невідповідність укриттів компанії класу захисту від вибухової хвилі А-II. Натомість виробник заявляє, що ці звинувачення є необґрунтованими, оскільки перед вчиненням неправомірних дій співробітниками служби БЕБ не було проведено жодних випробувань, а підставою для слідчих дій стала експертиза невідомої організації, назва якої не згадується у матеріалах судового засідання по справі.

У ТОВ "Завод Залізобетонних Виробів "Дорожні та Енергетичні Конструкції" підкреслюють, що якість їхньої продукції відповідає державним нормам та стандартам, що підтверджено висновком інституту ДСНС України та протоколами натурних і полігонних випробувань.

"Особливий цинізм полягає у тому, що організаторів цього тиску не зупиняє навіть той факт, що вони атакують стратегічно важливе підприємство, яке виробляє фортифікації для ЗСУ та укриття для цивільних. Таким чином дії недоброчесних правоохоронців ставлять під загрозу життя та здоров’я тисяч людей – військових та цивільних, які не отримують захисту, оскільки наразі через дії БЕБ виробництво заблоковано", - заявляють у компанії.

Також у листі йдеться, що BetonEnergo є стратегічно важливим підприємством України, одним з основних виробників залізобетонних конструкцій для фортифікації, будівництва та захисту енергетичних об’єктів та цивільного захисту населення.

Тому дії БЕБ у компанії розцінюють не лише як підрив репутації компанії, але й загрозу національній безпеці, адже через зупинку роботи підприємства українські захисники та цивільне населення позбавлене необхідних фортифікаційних споруд для захисту життя.

"Через повне блокування всіх офісів і виробництв не відбулося формування та відвантаження конструкцій для вищезазначених структур. Вважаємо такі дії підривом обороноздатності України. Сподіваємося на Вашу підтримку та об'єктивний та справедливий розгляд справи", - резюмується у листі.