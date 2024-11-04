ua en ru
Пн, 04 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Бетмобіль Tumbler перетворили на серійне авто: опубліковані ціни та офіційні фото

Понеділок 04 листопада 2024 13:45
UA EN RU
Бетмобіль Tumbler перетворили на серійне авто: опубліковані ціни та офіційні фото Фото: бетмобіль Tumbler перетворили на серійне авто (brucewaynex.com)
Автор: Константин Широкун

Кінокомпанія Warner Bros. в особі свого підрозділу Wayne Enterprises оголосила про початок дрібносерійного випуску бетмобіля Tumbler. Він прославився завдяки участі у кінотрилогії Бетмена, знятій під керівництвом режисера Крістофера Нолана.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Цей монструозний автомобіль запам'ятався широкому загалу, і багато сторонніх ательє вже роблять бізнес на будівництві його клонів. Тепер з'явилася можливість купити дрібносерійну версію, схвалену творцями.

Бетмобіль Tumbler перетворили на серійне авто: опубліковані ціни та офіційні фото

Заявлено, що він повністю ідентичний прототипу, що знімається у фільмі. Щоправда, саме через це шлях на дороги загального користування йому закриті. Будівництвом товарних машин займатиметься голлівудська компанія Action Vehicle Engineering, а самі автомобілі створюються в рамках святкування 85-річного ювілею персонажа Бетмена. В основі дрібносерійної моделі лежить оригінальний трубчастий каркас, поверх якого встановлені зовнішні панелі кузова, виготовлені зі скловолокна, вуглепластику та сталі.

Їхній вигляд точно повторює зовнішність бетмобіля з кіно. Довжина машини – 4,6 м, ширина – 2,83 м, висота – 1,52 м, а маса – близько 2,5 т. На жаль, компанія Wayne Enterprises не опублікувала зображень інтер'єру, але відомо, що в двомісному салоні будуть крісла з п'ятиточковими ременями безпеки, кліматична установка, цифрові прилади і навігаційна система.

Бетмобіль Tumbler перетворили на серійне авто: опубліковані ціни та офіційні фото

У рух Tumbler приводить атмосферний двигун V8 на 6,2 літра та 532 к.с., в парі з яким працює чотириступінчастий "автомат" GM 4L85E з підрульовими перемикачами.

Усього буде випущено лише 10 екземплярів бетмобіля Tumbler. Повідомляється, що будівництво кожного з них триватиме 15 місяців. Тому не дивно, що кожен екземпляр буде коштувати 2,9 млн доларів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Автомобільний ринок
NEWS
Голова МЗС Німеччини прибула до Києва
Голова МЗС Німеччини прибула до Києва
DAILY
Не лише Трамп чи Гарріс. Чому для України важливі вибори до Конгресу США
Роман Коткореспондент РБК-Україна Не лише Трамп чи Гарріс. Чому для України важливі вибори до Конгресу США