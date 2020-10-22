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Путин призвал не рассчитывать на "затухание" России

Россия, Четверг 22 октября 2020 18:28
Путин призвал не рассчитывать на "затухание" России
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Роман Тверденко

Президент России Владимир высказался о тех, кто ждет "затухания" РФ. Он отметил, что правительство объективно оценивает потенциал и возможности страны.

Об этом сообщает Tass.ru.

"Хочу сказать тем, кто еще ждет постепенного затухания России: нас в этом случае беспокоит только одно - как бы не простудиться на ваших похоронах", - подчеркнул Путин.

Также президент России не согласился с идеей отказа от объединения стран в международные объединения.

Ранее в Кремле заявили, что Украина сама исключила переговоры с РФ по обеспечению оккупированного Крыма водой. У президента РФ Владимира Путина считают, что способны решить эту проблему без участия Украины.

Кроме этого, президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре попросил Путина помочь в борьбе с терроризмом.

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