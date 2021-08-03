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В Берлине начали расследования против более 500 участников антиковидных акций

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Вторник 03 августа 2021 10:05
В Берлине начали расследования против более 500 участников антиковидных акций Фото: в Берлине открыли дела против 500 участников акций протестов (GettyImages)
Автор: Инна Собора

Полиция Берлина (Германия) начала по меньшей мере 503 расследования в отношении участников акций протеста против антиковидных ограничений и вакцинации от коронавируса. Акции прошли в эти выходные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Так, 59 дел связаны с обвинением в сопротивлении сотрудникам правоохранительных органов, а 43 - с обвинением в нападении на них.

В общей сложности полицией были задержаны около тысячи человек. Более 60 процентов из них прибыли на несанкционированные акции в столицу Германии из других федеральных земель.

Участники акций совершили ряд нападений на сотрудников полиции, в результате чего 60 правохранителей получили ранения.

В воскресенье, 1 августа, около 2 тысяч человек собрались в районе Шарлоттенбург, после чего начались конфликты с полицией. Затем демонстранты начали шествие по улицам немецкой столицы, игнорируя призывы полиции и заграждения.

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