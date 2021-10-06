Берлин будет выплачивать пенсии евреям, выжившим во Второй мировой войне

Германия начнет выдавать пенсии евреям, пережившим блокаду Ленинграда во Второй мировой войне. Также выплаты направят тем, кто скрывался от преследований нацистов на территории Франции и Румынии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Комиссия по еврейским материальным искам к Германии, известная как Claims Conference, отметила, что пенсии будут направлены примерно 6500 таким лицам, которые проживали Израиля, Северной Америки, бывшего СССР, Западной Европы.

"Новые фонды предназначены для примерно 4500 евреев, которые пережили блокаду Ленинграда во время Второй мировой войны, примерно 800 евреев, которые скрывались во Франции во время нацистского террора, и примерно 1200 евреев из Румынии", - говорится в сообщении.

В частности, все они начнут получать пожизненную ежемесячную пенсию в размере 375 евро (435 долларов) задним числом с июля.