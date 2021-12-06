ru ua
Пн, 06 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Березно Ровенской области создали новое отделение экстренной медпомощи

Новина українською →
Ровно, Понедельник 06 декабря 2021 10:45
В Березно Ровенской области создали новое отделение экстренной медпомощи Фото: в Березно создали новое отделение экстренной медпомощи (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

В Березновской центральной районной больнице в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" завершилась реконструкция приемного отделения неотложной медицинской помощи.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Ровенской ОГА.

В отделении уже завершились все строительные работы и вскоре будет установлено новое медицинское оборудование. В ближайшее время приемное отделение начнет в круглосуточном режиме прием пациентов.

В новом отделении разместятся кабинеты цифровой рентгенографии, томографии, ультразвуковой диагностики, малая операционная, лор, офтальмологический, травматологический и гинекологический кабинеты.

По программе "Большая стройка" Березновская ЦРБ получила также современные 32-срезный компьютерный томограф, рентген-аппарат и УЗИ. Для отделения были также закуплены ИВЛ-аппараты, оборудование для колоноскопии и фиброгастродуоденоскопии.

После реконструкции отделение будет располагать палатой интенсивной терапии на 5 коек и отдельным боксом для пациентов с признаками инфекционных заболеваний.

Новое отделение занимает площадь 775 квадратных метров.

Отделение в Березно стало для Ровенской области уже третьим, обновленным по программе "Большая стройка". Ранее были открыты приемные отделения в областной клинической больнице и в Сарненской ЦРБ.

Напомним, в 2022 году по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" во всех регионах Украины будут реконструированы и модернизированы 48 областных больниц, как детских, так и взрослых. В 29 из них будут оборудованы вертолетные площадки.

Читайте РБК-Украина в Google News
Большая стройка
NEWS
Правила карантина в Украине изменили: полный список ограничений
Правила карантина в Украине изменили: полный список ограничений
DAILY
Старый новый курс. Как Тимошенко и "Батькивщина" хотят вернуться к власти
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Старый новый курс. Как Тимошенко и "Батькивщина" хотят вернуться к власти