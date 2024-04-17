ua en ru
Ср, 17 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У березні майже 1 тисяча українських сімей отримала допомогу від PIN-UP Foundation

Середа 17 квітня 2024 17:13 promo
UA EN RU
У березні майже 1 тисяча українських сімей отримала допомогу від PIN-UP Foundation Фото: у березні майже 1 тисяча українських сімей отримала допомогу від PIN-UP Foundation (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

Волонтери гуманітарного проєкту LINE-UP, який реалізує благодійний фонд PIN-UP Foundation, активно продовжують відвідувати населені пункти України. У березні вони здійснили 13 гуманітарних поїздок у 9 населених пунктів Харківської, Донецької та Запорізької областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Всього минулого місяця волонтери PIN-UP Foundation доставили українцям понад 17 тонн різноманітних товарів: продуктові набори, побутову та медичну продукцію, дитячі набори, книжки для дітей, підгузки, корм для тварин, препарати для обробки та вакцини.

Загалом у березні допомогу від фонду отримали 2 466 осіб (981 сімʼя).

"Робота LINE-UP - це регулярна підтримка українців, яка їм зараз просто необхідна. Через такі гуманітарні ініціативи ми надаємо родинам на деокупованих та прифронтових територіях надію на краще майбутнє", - коментує Марина Ільїна, президентка PIN-UP Foundation.

Загалом, за час існування проєкту LINE-UP допомогу від фонду отримали понад 34 404 з деокупованих та прифронтових регіонів України.

PIN-UP Foundation - благодійний фонд, який об'єднує волонтерів, професіоналів, неурядові організації та світову спільноту, які мають спільні цінності та прагнуть до розвитку України.

Програми фонду спрямовані на підтримку соціально незахищених категорій населення, розвиток освіти, спорту, охорони здоров'я та допомогу у відновленні країни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гуманітарна допомога
NEWS
Що Росія зробила з Алеппо і як Харкову уникнути долі сирійського міста
Що Росія зробила з Алеппо і як Харкову уникнути долі сирійського міста
DAILY
Що пропонує спікер Джонсон щодо допомоги Україні та чи підтримає його Конгрес США
Дмитро Левицький, Мілан Лєліч Що пропонує спікер Джонсон щодо допомоги Україні та чи підтримає його Конгрес США