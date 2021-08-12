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У берегов Греции затонула лодка с 18 туристами на борту

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Греция, Четверг 12 августа 2021 14:58
У берегов Греции затонула лодка с 18 туристами на борту Фото: У берегов Греции затонула лодка с 18 туристами на борту (pixabay.com)
Автор: РБК-Украина

В Эгейском море у берегов греческого острова Милос затонула туристическая лодка. На ее борту находились 18 человек, в том числе трое детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Skai.

Лодка потерпел крушение в 16 морских милях к северо-западу от острова, где дуют ветры около 7 баллов по шкале Бофорта.

В спасательной операции приняли участие два вертолета, а также катера береговой охраны и частные суда.

Все находившиеся на борту затонувшей лодке люди, были спасены.

"Все 18 пассажиров лодки, затонувшей на Милосе, в безопасности. Поздравляем офицеров береговой охраны за своевременную и эффективную спасательную операцию, а также команду Sea Jet 2 компании SEAJETS, которая бросилась на помощь", - заявил министр торгового мореплавания Яннис Плакиотакис.

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