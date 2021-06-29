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У берега Бали потерпел крушение пассажирский лайнер, есть жертвы и пострадавшие

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Бали, Вторник 29 июня 2021 19:07
У берега Бали потерпел крушение пассажирский лайнер, есть жертвы и пострадавшие Фото: У берега Бали потерпел крушение пассажирский лайнер (klaasstoppels.com)
Автор: РБК-Украина

Вблизи курортного острова Бали в Индонезии потерпел крушение пассажирский лайнер. В результат инцидента погибли шесть человек, еще семеро - пострадали.

Об этом сообщает издание The Washington Post.

Лайнер KMP Yunice затонул примерно через полчаса после выхода из порта Кетапанг на Восточной Яве. Он направлялся в порт Гилиманук на Бали. На борту находился 41 пассажир и 12 членов экипажа.

Многие из пассажиров лайнера обнаружили без сознания после многочасового дрейфа в неспокойной воде.

При этом спасатели до ночи искали семь человек, пропавших без вести.

Издание отмечает, что трагедии на паромах - обычное явление в Индонезии, архипелаге, состоящем из более чем 17 тысяч островов, и в этом часто виновато слабое соблюдение правил безопасности.

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крушение Индонезия Бали
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