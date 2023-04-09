ua ru
Нд, 09 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Бердянську дирктор школи співпрацювала з РФ: скільки їй загрожує

Новость на русском →
Неділя 09 квітня 2023 05:19
В Бердянську дирктор школи співпрацювала з РФ: скільки їй загрожує Фото: директор школи з Бердянська виявився колаборантом
Автор: Антон Малиновський

Національна поліція завершила досудове розслідування стосовно директора загальноосвітньої школи з Маріуполя, яка в тимчасово окупованому Бердянську працювала на загарбників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію.

Так, слідчі Нацполіції встановили, що мешканка Запорізької області жила в Маріуполі і була директоркою загальноосвітньої школи. А після тимчасової окупації російськими військами Бердянська переїхала у місто і пішла на співпрацю із загарбниками.

Жінка стала директоркою ЗОШ №11, де забезпечила організацію освітнього процесу за стандартами та навчальними планами РФ.

"Обвинувальний акт спрямований до суду за ч. 2 ст. 111 (вчинення державної зради в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п’ятнадцяти років позбавлення волі або довічне ув’язнення з конфіскацію майна", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що днями СБУ викрила дев'ять колаборанстів в чотирьох регіонах.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Маріуполь Бердянськ колаборант
NEWS
МЗС розкритикувало Ватикан за прирівнювання України та РФ: не сприяє примиренню
МЗС розкритикувало Ватикан за прирівнювання України та РФ: не сприяє примиренню
DAILY
Від Гостомеля до Рубіжного. Історія піхотного офіцера "Метіса" про запеклі бої проти росіян
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Від Гостомеля до Рубіжного. Історія піхотного офіцера "Метіса" про запеклі бої проти росіян