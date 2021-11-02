Бензин дорожает: цены на украинских АЗС

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 2 ноября 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем выросли. Автогаз и дизтопливо без изменений.

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 30,87 гривен за литр (+0,01 гривен), на бензин А-95 - 31,78 гривен за литр (0,00 гривен), на дизельное топливо - 30,66 гривен за литр (0,00 гривен), на автогаз - 18,46 гривен за литр (0,00 гривен).

Напомним, с мая 2021 года в Украине действует государственное регулирование цен на бензин и ДТ. Минэкономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку, по состоянию на 22 октября. Расчетные цены для бензина повышены на 63 копейки с 27,57 гривен до 28,20 гривен за литр, для дизельного топлива повышены на 72 копейки с 24,35 гривен до 25,07 гривен за литр.

Таким образом, с учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 33,20 гривен за литр, дизельного топлива - 32,07 гривен за литр.