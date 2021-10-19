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Бензин дорожает: сколько стоит топливо на АЗС

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Украина, Вторник 19 октября 2021 15:06
Бензин дорожает: сколько стоит топливо на АЗС Фото: бензин и автогаз дорожают на АЗС (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 19 октября 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем выросли. Автогаз подорожал на 2 копейку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 30,10 гривен за литр (+0,02 гривен), на бензин А-95 - 30,97 гривен за литр (+0,02 гривен), на дизельное топливо - 29,80 гривен за литр (+0,02 гривен), на автогаз - 18,36 гривен за литр (+0,01 гривен).

Розничные цены на бензин А-95 в Украине:

Бензин дорожает: сколько стоит топливо на АЗС

Напомним, с 15 мая в Украине действует государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо. Минэкономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку, по состоянию на 11 октября. Расчетные цены для бензина повышены на 1,07 гривен с 26,50 гривен до 27,57 гривен за литр, для дизельного топлива повышены на 1,12 гривен с 23,23 гривен до 24,35 гривен за литр.

Таким образом, с учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 32,57 гривен за литр, дизельного топлива - 31,35 гривен за литр.

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