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Бензин и дизтопливо резко подорожали после публикации новой максимальной цены

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Украина, Четверг 13 января 2022 14:02
Бензин и дизтопливо резко подорожали после публикации новой максимальной цены Фото: цены на бензин резко выросли на АЗС (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 13 января 2022 года по сравнению с предыдущим торговым днем резко выросли. Автогаз подешевел на 1 копейку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

Бензин и дизтопливо резко подорожали после публикации новой максимальной цены

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 30,38 гривен за литр (+0,53 гривен), на бензин А-95 - 31,27 гривен за литр (+0,62 гривен), на дизельное топливо - 30,38 гривен за литр (+0,71 гривен), на автогаз - 18,99 гривен за литр (-0,01 гривен).

Розничные цены на бензин А-95 в Украине:

Бензин и дизтопливо резко подорожали после публикации новой максимальной цены

Напомним, в Украине действует государственное регулирование цен на бензин и ДТ. Минэкономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку, по состоянию на 11 января.

Расчетные цены для бензина повышены на 95 копеек с 26,97 гривен до 27,92 гривен за литр, для дизельного топлива повышены на 1 гривну 34 копейки с 23,82 гривен до 25,16 гривен за литр.

Таким образом, с учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 32,97 гривен за литр, дизельного топлива - 32,16 гривен за литр.

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