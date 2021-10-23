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Бензин и дизтопливо резко подорожали после публикации новой максимальной цены

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Украина, Суббота 23 октября 2021 13:38
Бензин и дизтопливо резко подорожали после публикации новой максимальной цены Фото: бензин дизельное топливо подорожали на 20-25 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 23 октября 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем резко выросли. Автогаз подорожал на 2 копейки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 30,36 гривен за литр (+0,19 гривен), на бензин А-95 - 31,27 гривен за литр (+0,23 гривен), на дизельное топливо - 30,15 гривен за литр (+0,26 гривен), на автогаз - 18,44 гривен за литр (+0,02 гривен).

Розничные цены на бензин А-95 в Украине:

Бензин и дизтопливо резко подорожали после публикации новой максимальной цены

Напомним, в Украине действует государственное регулирование цен на бензин и ДТ. Минэкономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку, по состоянию на 22 октября. Расчетные цены для бензина повышены на 63 копейки с 27,57 гривен до 28,20 гривен за литр, для дизельного топлива повышены на 72 копейки с 24,35 гривен до 25,07 гривен за литр.

Таким образом, с учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 33,20 гривен за литр, дизельного топлива - 32,03 гривен за литр.

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Цены на бензин
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