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Бензин и дизтопливо резко подешевели после публикации новой предельной цены

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Украина, Среда 24 ноября 2021 16:18
Бензин и дизтопливо резко подешевели после публикации новой предельной цены Фото: цены бензин резко снизились (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 24 ноября 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем резко снизились. Автогаз подорожал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

Бензин и дизтопливо резко подешевели после публикации новой предельной цены

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 30,64 гривен за литр (-0,23 гривен), на бензин А-95 - 31,42 гривен за литр (-0,34 гривен), на дизельное топливо - 30,37 гривен за литр (-0,19 гривен), на автогаз - 19,04 гривен за литр (+0,01 гривен).

Розничные цены на бензин А-95 в Украине:

Бензин и дизтопливо резко подешевели после публикации новой предельной цены

Напомним, в Украине действует государственное регулирование цен на бензин и ДТ. Минэкономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку, по состоянию на 22 ноября.

Расчетные цены для бензина снижены на 1,03 гривен с 28,18 гривен до 27,15 гривен за литр, для дизельного топлива снижены на 72 копейки с 24,55 гривен до 23,83 гривен за литр.

Таким образом, с учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 32,15 гривен за литр, дизельного топлива - 30,83 гривен за литр.

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