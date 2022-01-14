Бензин и дизтопливо продолжили рост после публикации новой максимальной цены

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 14 января 2022 года по сравнению с предыдущим торговым днем резко выросли. Автогаз подешевел на 1 копейку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 30,58 гривен за литр (+0,21 гривен), на бензин А-95 - 31,50 гривен за литр (+0,23 гривен), на дизельное топливо - 30,64 гривен за литр (+0,26 гривен), на автогаз - 18,98 гривен за литр (-0,01 гривен).

Напомним, в Украине действует государственное регулирование цен на бензин и ДТ. Минэкономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку, по состоянию на 11 января.

Расчетные цены для бензина повышены на 95 копеек с 26,97 гривен до 27,92 гривен за литр, для дизельного топлива повышены на 1 гривну 34 копейки с 23,82 гривен до 25,16 гривен за литр.

Таким образом, с учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 32,97 гривен за литр, дизельного топлива - 32,16 гривен за литр.