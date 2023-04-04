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Бензин, дизель та автогаз дешевшають: актуальні ціни на АЗС в Україні

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Україна, Вівторок 04 квітня 2023 15:31
Бензин, дизель та автогаз дешевшають: актуальні ціни на АЗС в Україні Фото: ціни на бензин упали на АЗС (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Роздрібні ціни на дизельне пальне та автогаз в Україні 4 квітня 2023 року, порівняно з попереднім торговим днем, знизилися. Бензин подешевшав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-95 становлять 47,05 гривень за літр (-0,02 гривень), на дизельне пальне - 47,22 гривень за літр (-0,03 гривень), на автогаз - 21, 70 гривень за літр (-0,02 гривні).

Роздрібні ціни в Україні:

Бензин, дизель та автогаз дешевшають: актуальні ціни на АЗС в Україні

На початку року зниження цін на бензин, дизельне пальне та автогаз в Україні було спричинене великими запасами, які зробили мережі АЗС.

Крім того, з початку березня курс долара в Україні впав на 2,5 гривні до 37,7 гривень за долар, що робить паливо дешевшим.

За березень бензин подешевшав на 1,2%, дизельне пальне на 5,6%, автогаз - на 9,7%.

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Ціни на бензин
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