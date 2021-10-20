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Бензин и автогаз дорожают: цены на АЗС

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Украина, Среда 20 октября 2021 16:50
Бензин и автогаз дорожают: цены на АЗС Фото: бензин и автогаз дорожают на АЗС (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 20 октября 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем выросли. Автогаз подорожал на 2 копейки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 30,12 гривен за литр (+0,02 гривен), на бензин А-95 - 30,98 гривен за литр (+0,01 гривен), на дизельное топливо - 29,84 гривен за литр (+0,03 гривен), на автогаз - 18,38 гривен за литр (+0,02 гривен).

Розничные цены на бензин А-95 в Украине:

Бензин и автогаз дорожают: цены на АЗС

Напомним, правительство ввело государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо. Минэкономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку, по состоянию на 11 октября. Расчетные цены для бензина повышены на 1,07 гривен с 26,50 гривен до 27,57 гривен за литр, для дизельного топлива повышены на 1,12 гривен с 23,23 гривен до 24,35 гривен за литр.

С учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 32,57 гривен за литр, дизельного топлива - 31,35 гривен за литр.

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Цены на бензин
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