Белый зал Мариинского дворца будет называться Белым залом Героев Украины, - Зеленский

В Киеве в Мариинском дворце Белый зал, где сейчас награждают защитников Украины знаками отличия и орденами за подвиги и мужество в противостоянии российским оккупантам, теперь будут называть Белый зал Героев Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Глава государства рассказал, что во вторник в Мариинском дворце вручил ордена "Золотая Звезда" военнослужащим ВСУ, которым присвоено звание Героя Украины, а также членам семей военных, отмеченных этим званием посмертно.

"Теперь именно в Мариинском дворце, в Белом зале, в котором мы всегда принимаем глав иностранных государств, будут проходить столь важные церемонии. Мы будем демонстрировать каждый раз, что наши защитники и защитницы заслуживают уважения и уважения на самом высоком уровне", - отметил Зеленский.

Президент добавил, что Белый зал Мариинского дворца отныне будет называться Белым залом Героев Украины.