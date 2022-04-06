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Белый зал Мариинского дворца будет называться Белым залом Героев Украины, - Зеленский

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Среда 06 апреля 2022 00:47
Белый зал Мариинского дворца будет называться Белым залом Героев Украины, - Зеленский Фото: Белый зал Героев Украины в Мариинском дворце в Киеве (president.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве в Мариинском дворце Белый зал, где сейчас награждают защитников Украины знаками отличия и орденами за подвиги и мужество в противостоянии российским оккупантам, теперь будут называть Белый зал Героев Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Глава государства рассказал, что во вторник в Мариинском дворце вручил ордена "Золотая Звезда" военнослужащим ВСУ, которым присвоено звание Героя Украины, а также членам семей военных, отмеченных этим званием посмертно.

"Теперь именно в Мариинском дворце, в Белом зале, в котором мы всегда принимаем глав иностранных государств, будут проходить столь важные церемонии. Мы будем демонстрировать каждый раз, что наши защитники и защитницы заслуживают уважения и уважения на самом высоком уровне", - отметил Зеленский.

Президент добавил, что Белый зал Мариинского дворца отныне будет называться Белым залом Героев Украины.

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Владимир Зеленский Мариинский дворец
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