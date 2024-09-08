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У Бєлгородській області палає майданчик для зберігання палива: росіяни заявили про атаку дрона

Неділя 08 вересня 2024 19:20
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У Бєлгородській області палає майданчик для зберігання палива: росіяни заявили про атаку дрона Фото: у Бєлгородській області палає майданчик для зберігання палива (росЗМІ)
Автор: Наталія Кава

Дрон атакував майданчик для зберігання палива на території Волоконівського району у Бєлгородській області. Там почалась масштабна пожежа.

Як повідомляє РБК-Україна, про це у Telegram написав місцевий губернатор В'ячеслав Гладков.

За його словами, у населеному пункті Ютанівці в результаті атаки дрона стався вибух залізничних резервуарів для зберігання палива.Наразі відомо, що на майданчику, де був резервуар, почалась масштабна пожежа.

"Унаслідок вибуху сталося загоряння резервуарів. Пожежними розрахунками проводиться гасіння пожежі", - написав Гладков.

Росіяни традиційно звинуватили в атаці ЗСУ.

Вибухи у Бєлгороді та області

Варто зауважити, що вибухи у місцях зберігання палива у Бєлгороді та області вже стали традиційними. Зокрема у Бєлгороді були сильні вибухи ввечері 30 серпня.

А сьогодні вранці жителі Бєлгорода та області поскаржилися на вибухи та "прильоти". Тоді Гладков заявив про нібито роботу протиповітряної оборони. У регіоні також оголошували ракетну небезпеку.

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Бєлгородська область Війна в Україні Атака дронів
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