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У Бельгії показали відео з навчань українських військових на F-16

Вівторок 19 березня 2024 22:46
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У Бельгії показали відео з навчань українських військових на F-16 Фото: у Бельгії показали відео з навчань українських військових на F-16 (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Влада Бельгії показала відео з навчань українських військових на літаках F-16. На кадрах показові польоти на західних винищувачах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Beldefnews.

На опублікованому відео показано українського військового, який відповідальний за ремонт та оснащення F-16.

"Моє завдання - експлуатація та організація польотів. Визначення літаків на зміні та людей, які обслуговуватимуть техніку", - розповів український військовий.

Також на відео показано польоти інших бійців. Варто зауважити, що Бельгія вирішила відправити в Данію 50 своїх солдатів і два літаки для навчання українських військових на F-16. Вони пробудуть там вісім тижнів.

F-16 для України

У серпні минулого року Данія і Нідерланди пообіцяли надати Україні 61 винищувач F-16. Для того, щоб постачання почалося, необхідно, щоб українські пілоти та обслуговуючий персонал пройшли навчання, а Україна підготувала інфраструктуру.

Нещодавно колишній спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що навчання першої групи українських пілотів на F-16 у США має завершитися на початку літа.

А The New York Times писало, що дванадцять українських пілотів до літа цього року будуть готові до бойових вильотів на винищувачах F-16. Однак на всіх їх не вистачить літаків.

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