ru ua
Вт, 12 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Бельгия выделяет Украине 500 млн евро помощи и возвращает посольство в Киев

Новина українською →
Брюссель, Вторник 12 апреля 2022 05:28
Бельгия выделяет Украине 500 млн евро помощи и возвращает посольство в Киев Посольство Бельгии в Украине (Фото: wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Министр иностранных дел Бельгии Софи Вильмес заявила, что вскоре возобновит работу посольство страны в Киеве, которое было закрыто в марте по соображениям безопасности. Также Бельгия готовит новый пакет помощи в размере 500 млн евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Brussels Times.

После встречи Совета министров иностранных дел ЕС в Люксембурге Вильмес подтвердила, что МИД Бельгии готовится к открытию посольства в Киеве. Кроме того, Бельгия анонсировала выделение третьего транша в размере 500 млн евро в Европейский фонд мира.

Глава внешнеполитического ведомства также подтвердила поддержку Бельгией пятого пакета санкций против России и Беларуси и призвала ожидать следующей серии санкций уже в ближайшее время.

Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Бельгия
NEWS
48-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
48-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Под знаком Украины. Сможет ли Макрон снова победить Ле Пен на выборах во Франции
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Под знаком Украины. Сможет ли Макрон снова победить Ле Пен на выборах во Франции