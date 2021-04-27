"Бегство в Россию не спасет": "Голос" поддержал проект о заочном осуждении

Партия "Голос" поддерживает инициативу о совершенствовании модели заочного осуждения. Это ускорит установление и привлечение к ответственности виновных в преступлениях против украинского народа.

Об этом заявил заместитель председателя партии " Голос" , первый заместитель председателя комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Андрей Осадчук.

По его словам, экс-беркутовцы, бывшие чиновники и топ-коррупционеры, которые скрываются на временно оккупированных территориях или в России, должны понести справедливое наказание.

"Заочное осуждение - эффективный международно применяемый инструмент привлечения к уголовной ответственности лиц, которые скрываются за пределами страны своего гражданства. В Украине он может быть действенным и для осуждения бывших чиновников, топ-коррупционеров, экс-беркутовцев, которые скрываются в государстве-агрессоре, или членов террористических организаций, которые находятся или скрывающихся на временно оккупированных территориях Востока Украины или Крыма", - заявил Андрей Осадчук.

По его мнению, лиц, совершивших преступления против национальной безопасности или причастных к попыткам свержения конституционного строя, надо привлекать к уголовной ответственности, даже если они скрываются за пределами Украины и обычные процедуры уголовного судопроизводства в них сложно или невозможно применить.

"Именно поэтому мы поддерживали законопроект №2164 в первом чтении, дорабатывали его и поддерживаем в целом. При этом объективность и прозрачность заочного осуждения полностью лежит на правоохранительных органах. Не должно быть никаких злоупотреблений и манипуляций с доказыванием того, что лицо действительно находится на временно непідконтрольній территории или скрывается в РФ", - добавляет представитель "Голоса".

Он также отметил, что ошибочное применение процедуры заочного осуждения может привести к освобождению подозреваемого от ответственности, или наоборот превратиться в инструмент давления.

"Правоохранители должны четко выполнять свою работу в соответствии с законодательством, а мы как народные депутаты даем им эффективные инструменты для этого", - резюмировал Осадчук.