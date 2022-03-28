ru ua
Пн, 28 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Все базы "Метинвест" переформатировали под прием переселенцев

Новина українською →
Понедельник 28 марта 2022 13:38
Все базы "Метинвест" переформатировали под прием переселенцев Фото: все базы "Метинвест" переформатировали под прием переселенцев (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Ситуация в Мариуполе очень сложная: в заблокированном городе все еще находятся более 300 тысяч человек. Им приходится выбираться из города самостоятельно, ведь российские войска, окружившие город, не выпускают людей по гуманитарным коридорам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора по персоналу комбината "Азовсталь" Ивана Голтвенко.

"К сожалению, гуманитарные коридоры не работают: российские оккупанты каждый раз их подтверждают, но не пропускают автобусы. Жители города вынуждены самостоятельно, пешком идут по 40 км, чтобы добраться до населенных пунктов, где принимают эвакуированных", - рассказал он.

Эвакуированных людей, по его словам, принимают в Запорожье, Каменском и других городах присутствия группы "Метинвест", где оборудованы места со всем необходимым.

"Все базы отдыха предприятий группы "Метинвест" Ахметова в Запорожье, Каменском и других городах были переформатированы, чтобы принимать переселенцев из Мариуполя. Это более 6 тысяч мест, и сегодня на 60% эти базы уже заполнены. Фонд Рината Ахметова и группа "Метинвест" взяли на себя гуманитарную миссию, и развернули гуманитарный штаб на базе города Запорожье", - рассказал Голтвенко.

По его оценкам, в заблокированном Мариуполе на данный момент находятся порядка 300 тысяч человек.

"В Мариуполе до начала войны жило около 500 тысяч человек. Сто тысяч уехали в первые дни войны. Еще сто тысяч смогли выбраться из города по гуманитарным коридорам. Но порядка 300 тысяч украинцев находятся в городе. И я хочу сказать спасибо украинским бойцам, которые сражаются за город", - подчеркнул Голтвенко.

Как известно, ранее группа "Метинвест" совместно с Фондом Рината Ахметова приобрели жизненно важные медикаменты для предоставления неотложной медицинской помощи людям, пострадавшим в результате военных действий - антибиотики, противовоспалительные, обезболивающие и кровоостанавливающие препараты, антикоагулянты, растворы для внутривенного вливания, хирургический инструмент и расходные материалы.

Первая партия препаратов и инструментов общей стоимостью более 30 млн гривен уже прибыла в гуманитарный хаб в Запорожье, и вскоре будет распределена между больницами в городах присутствия компании.

Читайте РБК-Украина в Google News
Метинвест Переселенцы с Донбасса
NEWS
Встретятся в Стамбуле. Эрдоган согласовал с Путиным место для переговоров Украины и РФ
Встретятся в Стамбуле. Эрдоган согласовал с Путиным место для переговоров Украины и РФ
DAILY
Министр агрополитики Николай Сольский: о посевной, экспорте продуктов и нехватке кадров
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Министр агрополитики Николай Сольский: о посевной, экспорте продуктов и нехватке кадров