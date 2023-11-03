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У Байдена впевнені у двопартійній підтримці пакету допомоги Україні та Ізраїлю

Вашингтон, П'ятниця 03 листопада 2023 21:26
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У Байдена впевнені у двопартійній підтримці пакету допомоги Україні та Ізраїлю Фото: Карін Жан-П'єр, прес-секретар Білого дому (flickr by The White House)
Автор: Іван Носальський

Республіканці та демократи Конгресу США підтримають запит президента Джо Байдена на 106 млрд доларів, який включає фінансування допомоги Україні та Ізраїлю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прессекретаря Білого дому Карін Жан-П'єр.

"Що стосується ширшого пакету національної безпеки та внутрішніх питань - ми говоримо про Ізраїль, Україну та інші внутрішні питання у додатковому запиті - ми вважаємо, що тут існує двопартійна підтримка", - зазначила вона.

За словами Жан-П'єр, такі потреби є екстреними, тому їх підтримають дві партії Конгресу.

"Отже, звичайно, ми хочемо, щоб це просувалося", - додала вона.

Що передувало

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден направив до Конгресу США запит на 106 мільярдів доларів. Він включає фінансування допомоги Україні та Ізраїлю, а також захист кордону з Мексикою.

Після цього новий спікео Палати представників США Майк Джонсон запропонував проголосувати за допомогу Ізраїлю окремо. Він вніс відповідний законопроект, який вже підтримала нижня палата Конгресу.

Але Сенат (верхня палата), де у демократів більшість, відмовляється навіть розглядати таку ініціативу. При цьому в Білому домі вже неодноразово наголошували, що навіть якщо законопроект пройде Конгрес, його ветує Джо Байден.

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