У Байдена впевнені у двопартійній підтримці пакету допомоги Україні та Ізраїлю
Республіканці та демократи Конгресу США підтримають запит президента Джо Байдена на 106 млрд доларів, який включає фінансування допомоги Україні та Ізраїлю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прессекретаря Білого дому Карін Жан-П'єр.
"Що стосується ширшого пакету національної безпеки та внутрішніх питань - ми говоримо про Ізраїль, Україну та інші внутрішні питання у додатковому запиті - ми вважаємо, що тут існує двопартійна підтримка", - зазначила вона.
За словами Жан-П'єр, такі потреби є екстреними, тому їх підтримають дві партії Конгресу.
"Отже, звичайно, ми хочемо, щоб це просувалося", - додала вона.
Що передувало
Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден направив до Конгресу США запит на 106 мільярдів доларів. Він включає фінансування допомоги Україні та Ізраїлю, а також захист кордону з Мексикою.
Після цього новий спікео Палати представників США Майк Джонсон запропонував проголосувати за допомогу Ізраїлю окремо. Він вніс відповідний законопроект, який вже підтримала нижня палата Конгресу.
Але Сенат (верхня палата), де у демократів більшість, відмовляється навіть розглядати таку ініціативу. При цьому в Білому домі вже неодноразово наголошували, що навіть якщо законопроект пройде Конгрес, його ветує Джо Байден.
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