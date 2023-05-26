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У Байдена розраховують на подальшу двопартійну підтримку України

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П'ятниця 26 травня 2023 02:06
У Байдена розраховують на подальшу двопартійну підтримку України Фото: Білий дім розраховує на подальшу двопартійну підтримку України (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Білому домі розраховують, що Демократична та Республіканська партії в обох палатах Конгресу продовжать підтримувати Україну й надалі.

Про це заявила прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її відеобрифінг.

"Ми раді і вдячні бачити двопартійну підтримку України з боку членів обох партій - як у Палаті представників, так і в Сенаті. І ми очікуємо, що вона продовжуватиметься і надалі", - заявила Жан-П'єр.

За її словами, президент США Джо Байден налаштований продовжувати активну роботу з союзниками та партнерами, щоб допомагати Україні стільки, скільки потрібно.

"Це зобов'язання, яке ми взяли перед українським народом", - наголосила прес-секретар Білого дому.

Військова та гуманітарна підтримка США України

Сполучені Штати з першого дня повномасштабного вторгнення РФ надають матеріальну та технічну допомогу Україні, а також мобілізують зусилля союзників у наданні низки пакетів військової та інфраструктурної допомоги воюючій країні.

Нещодавно президент США Джо Байден оголосив, що Україна отримає новий пакет воєнної допомоги. Він включає додаткові боєприпаси, артилерію та броньовану техніку.

Сьогодні глава Пентагону Ллойд Остін повідомив, що союзники в рамках "Рамштайну" вже передали Україні військову допомогу на загальну суму 65 млрд доларів.

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі також заявив, що його країна передала Україні майже 100% необхідної для контрнаступу техніки.

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