ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Байден вскоре станет избранным президентом, - Пелоси

Вашингтон, Пятница 06 ноября 2020 18:47
Байден вскоре станет избранным президентом, - Пелоси
Фото: Джо Байден (flickr.com/gageskidmore)
Автор: Лера Полищук

Спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси заявила, что кандидат в президенты Соединенных Штатов Джо Байден получил мандат избирателей. Вскоре он станет избранным президентом США.

Об этом передает Bloomberg.

"Сегодня утром стало ясно, что Джо Байден и Камала Харрис (кандитат в вице-президенты США) выиграют Белый дом", - заявила Пелоси.

По ее словам, Байден получил "сильный мандат" президента в результате "исторической победы".

Напомним, представитель демократов Джо Байден уже готовится объявить себя избранным президентом США. В ближайшее время, как пишут американские СМИ, он сделает соответствующее заявление.

Кроме того, ранее стало известно, что Байден перехватил лидерство в ключевом штате Пенсильвания, которая может дать ему голоса 20 выборщиков. Промежуточные результаты говорят о том, что США близки к тому, чтобы получить нового президента.

Добавим, что сегодня Байден перехватил лидерство в ключевом штате Джорджия.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире выборыВыборы в СШАДжозеф Байден

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь