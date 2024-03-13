Байден відреагував на виділений Україні пакет допомоги

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters та Telegram-канал Російської служби BBC News .

Байден зазначив, що це екстрений пакет допомоги, що включає постачання боєприпасів та військове обладнання, який вдалося направити за рахунок коштів, зекономлених у ході виконання попередніх контрактів Пентагону.

"Того, що ми схвалили сьогодні зовсім недостатньо. Конгрес має негайно ухвалити запропонований обома партіями законопроект про національну безпеку, який включає допомогу Україні", - сказав Байден під час переговорів у Вашингтоні з президентом Польщі Анджеєм Дудою та польським прем'єром Дональдом Туском

Президент США заявив, що США потрібно діяти, допоки російський диктатор Володимир Путін не створив загрози вільному світу.

"Ми повинні діяти, поки не буде надто пізно. Поки не пізно. Тому що, як пам'ятає Польща, Росія не зупиниться в Україні. На мою думку, Путін продовжить йти вперед, що створить загрозу для Європи, США та всього вільного світу", – сказав Байден.

Допомога США Україні

Конгрес США вже кілька місяців не може схвалити нове фінансування допомоги Україні для продовження постачання зброї і не тільки. Така ситуація пов'язана з розбіжностями між республіканцями та демократами з питань захисту кордону, фінансування якого увійшло до пакету за допомогою України, Ізраїлю та Тайваню.

Нещодавно Сенат ухвалив окремий законопроект із грошима для України, Ізраїлю та Тайваню. Для того, щоб він набув чинності, документ має схвалити Палата представників та підписати президент.

Раніше ми писали, що США готують військову допомогу Україні на 400 млн. доларів.

Також ми повідомляли, що, за словами радника Білого дому з нацбезпеки Джейка Саллівана, допомоги українським військам вистачить на кілька тижнів.