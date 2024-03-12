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Байден відповів на заклик Дуди збільшити американський контингент у Польщі

Вівторок 12 березня 2024 05:17
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Байден відповів на заклик Дуди збільшити американський контингент у Польщі Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент Сполучених Штатів Джо Байден прокоментував заклик свого польського колеги Анджея Дуди щодо збільшення контингенту американських військових у Польщі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"Немає потреби у додаткових військах на польському кордоні, але завтра я зустрічаюся з прем'єр-міністром", - заявив Байден напередодні зустрічі в Білому домі з президентом Польщі Анджеєм Дудою та прем'єром Дональдом Туском.

Що передувало

Учора, 11 березня президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна хоче збільшити кількість американського військового контингенту на своїй території. Польський президент також заявив, що Варшаві потрібно більше американських військових, більше техніки для України та гарантії того, що заяви Трампа про НАТО "є лише пустими словами".

Він також наголосив, що країни-члени Північноатлантичного альянсу мають збільшити витрати на оборону до 3% ВВП.

Загалом на території Польщі станом на 2023 перебуває близько 10 тисяч американських військових.

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