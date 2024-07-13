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Зеленський був розчарований після зустрічі з Байденом у США: Politico назвало причину

США, Субота 13 липня 2024 21:02
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Зеленський був розчарований після зустрічі з Байденом у США: Politico назвало причину Фото: президент США Джо Байден і український президент Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Український лідер Володимир Зеленський розчарувався після того, як американський президент Джо Байден відмахнувся від його прохання зняти обмеження на використання американської зброї для ударів по території Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Зеленський підняв питання щодо використання американської зброї наприкінці двосторонньої дискусії, на що Байден сказав, що обидві сторони повинні продовжувати розмову.

Анонімні співрозмовники видання Politico зазначили, що це не зачинило двері для можливого зняття обмежень, але до "так" було ще далеко.

Видання повідомляє, що Зеленський і керівник Офісу президента Андрій Єрмак були вкрай розчаровані після розмови.

"Відчуття завжди одне й те саме: обмеження зрештою знімуть, але спочатку хтось має померти. Здається, що знищення дитячої лікарні недостатньо", - сказав анонімний співрозмовник.

Своєю чергою Байден під час своєї гучної прес-конференції в четвер увечері розповів, як він відповів Зеленському, що він не наносив би ударів по РФ.

"Якби він мав можливість вдарити по Москві, вдарити по Кремлю, чи мав би це сенс? Ні", - сказав Байден.

Нагадаємо, ми підготували матеріал, в якому детально описується, що сказав Байден на прес-конференції про Україну та вибори в США.

Зауважимо, що під час прес-конференції Байдена не обійшлось без обмовок.

Ми вже повідомляли, чи впливають обмовки Байдена на його рейтинг.

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