Байден - Трампу: займися життям і припини поширювати дезінформацію про шторм
Президент Джо Байден у четвер публічно застеріг екс-президента Дональда Трампа, порадивши своєму попереднику "зайнятися життям" та постаратися допомогти людям, які постраждали від двох руйнівних ураганів, а не поширювати дезінформацію про федеральні заходи реагування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP .
Виступаючи в Білому домі, Байден засудив "безрозсудну, безвідповідальну та нещадну дезінформацію та відверту брехню, які продовжують поширюватися".
Білий дім і особисто Байден провели кілька днів, засуджуючи Трампа за неправдиві заяви про заходи реагування на стихійні лиха, у тому числі про те, що федеральне фінансування незаконно перенаправляється на потреби людей у країні і що така допомога обмежена сумою 750 доларів. Байден пояснив, що ці 750 доларів – це невідкладна допомога, яка покриє такі термінові потреби, як продукти харчування, підгузки та дитяче харчування.
"Ці 750 доларів, про які вони говорять, містер Трамп і всі ці люди знають, що це брехня - припускати, що це все, що вони отримають. Це просто дивно. Вони повинні це припинити. Вони поводяться так не по-американськи, говорячи про це", - сказав Байден.
На запитання, чи планує він поговорити з Трампом, щоб переконати його зупинитися, Байден відповів, що цього не робитиме, але потім передав повідомлення прямо в телекамери: "Пан президент Трамп, колишній президент Трамп, живи, мужик. Допоможи цим людям".
Нагадаємо, у ніч на 10 жовтня потужний ураган "Мілтон" досяг штату Флорида, спричинивши торнадо, повені та підтоплення. Відомо про жертви, внаслідок стихії мільйони людей залишилися без світла.
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