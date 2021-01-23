Байден провел первые телефонные звонки как президент: с кем говорил

Фото: Джо Байден (flickr com gageskidmore)

Президент США Джо Байден провел первые телефонные переговоры на своем посту. Он позвонил премьер-министру Канады Джастину Трюдо и президенту Мексики Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору.

Об этом пишет "Голос Америки".

Так, первый звонок состоялся с Трюдо. Лидеры договорились встретиться в феврале.

Также обсуждались вопросы сотрудничества в сфере вакцинирования, обмена медицинскими специалистами, бесперебойных поставок медицинских препаратов и оборудования. Кроме того, Байден и Трюдо согласились расширить сотрудничество в области обороны и в Арктике.

Трюдо назвал вступление Байдена в должность "новой эрой" в двусторонних отношениях. Однако отношения начались с расхождений относительно нефтепровода Keystone XL из Канады в США, строительство которого Байден остановил своим указом.

Также о разговоре сообщил президент Мексики и назвал беседу "приятной и уважительной", указав, что отношения двух государств будут хорошими к выгоде обоих народов.

Ранее сообщалось, что Байден сделает первый телефонный звонок иностранному лидеру в пятницу, 22 января.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский пригласил Байдена в Киев.