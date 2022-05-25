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Байден призвал "бросить вызов" оружейному лобби после стрельбы в техасской школе

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Вашингтон, Среда 25 мая 2022 05:04
Байден призвал "бросить вызов" оружейному лобби после стрельбы в техасской школе Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Президент США Джо Байден призвал бросить вызов оружейному лобби. Глава Белого дома выступил с заявлением после стрельбы в начальной школе в Техасе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

В результате стрельбы погибли 18 детей и трое взрослых.

"Когда я стал президентом, я надеялся, что мне не придется делать этого. Но вновь еще одна бойня - теперь в Ювалде... И как народ, мы должны спросить, когда, во имя Господа, мы бросим вызов оружейному лобби. Время действовать", - сказал он.

Напомним, стрельба произошла в начальной школе в округе Ювалде, Техас. По данным губернатора региона Грега Эбботта, огонь открыл 18-летний ученик средней школы Сальвадор Рамос, который перед этим убил свою бабушку. Cреди пострадавших в результате атаки - двое полицейских, которые прибыли на место происшествия.

Президент США Джо Байден распорядился до 28 мая приспустить флаги над Белым домом и всеми правительственными зданиями, в том числе за рубежом, в память о жертвах стрельбы.

В октябре 2021 года в результате стрельбы в техасской школе пострадали четыре человека, троих из них госпитализировали.

В мае 2018 также произошла стрельба в школе. Огонь открыл 17-летний ученик. Тогда погибли десять человек.

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