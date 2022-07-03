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Байден потребовал от владельцев АЗС снизить цены на бензин "прямо сейчас"

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Вашингтон, Воскресенье 03 июля 2022 00:20
Байден потребовал от владельцев АЗС снизить цены на бензин "прямо сейчас" Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Президент США Джо Байден потребовал от владельцев заправок прямо сейчас снизить цены на бензин и не спекулировать на продаже топлива.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы Белого дома.

Он отметил, что, владельцы заправок должны снизить цены немедленно, поскольку настало время "глобальных рисков".

"Мое обращение к компаниям, управляющим заправочными станциями и устанавливающим цены на бензоколонках, простое: сейчас время войны и глобальной опасности. Снизьте цены. И сделайте это прямо сейчас", - говорится в сообщении.

Цена бензина в США достигала рекордных показателей в марте, в мае обновила исторические максимумы, а в июне превысила 5 долларов за галлон.

Ранее Байден заявил, что США и Евросоюз были готовы к тому, что санкции против РФ вызовут скачок цен на энергоресурсы.

В июне семь нефтяных компаний должны встретиться с президентом под давлением Белого дома, чтобы снизить цены на топливо, поскольку они получают рекордную прибыль. Однако генеральный директор Chevron Майкл Вирт заявил, что критика нефтяной отрасли не поможет снизить цены на топливо.

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Джозеф Байден бензин
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