ru ua
Сб, 26 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Байден поручил выделить Украине военную помощь на 600 млн долларов

Новина українською →
Вашингтон, Суббота 26 февраля 2022 06:57
Байден поручил выделить Украине военную помощь на 600 млн долларов Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Президент США Джо Байден издал меморандум о предоставлении военной помощи Украине. Общая сумма составляет 600 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Белого дома.

Помощь выделяется в срочном порядке.

"Я делегирую госсекретарю следующие полномочия предоставить немедленную военную помощь Украине", - говорится в меморандуме.

Напомним, в пятницу, 25 февраля, Белый дом сообщил Конгрессу, что ему потребуется примерно 6,4 миллиарда долларов нового финансирования. Деньги планируется направить на помощь Украине, поддержку других восточноевропейских стран, и усиление Пентагона.

Читайте РБК-Украина в Google News
Военная помощь Вторжение России в Украину
NEWS
Война России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
Война России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Путь эскалации. Что ждет Украину после нового ультиматума Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Путь эскалации. Что ждет Украину после нового ультиматума Путина