Байден планирует сделать третью COVID-прививку

Президент США Джо Байден получит "бустерную" прививку от коронавируса , как только она станет широко доступной. Он готов сделать прививку вместе с супругой Джилл.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки .

Президент отметил, что он и его супруга получили первые две дозы вакцины в январе 2021 года и, согласно действующим в США правилам, в сентябре они смогут получить третью дозу.

Между тем ранее чиновники из сферы здравоохранения США призвали Белый дом приостановить ревакцинацию населения от коронавируса из-за недостаточности данных. Чиновники призвали дождаться «полного одобрения» бустерных доз от FDA и рекомендаций от CDC.

8 сентября администрация Байдена объявила, что американцы смогут делать бустерные прививки от COVID-19 начиная с 20 сентября при условии получения разрешения от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США и подписания Центров США по контролю и профилактике заболеваний.

Люди будут иметь право на ревакцинацию через восемь месяцев после второй прививки вакцинами Pfizer или Moderna.