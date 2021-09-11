ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Байден планирует сделать третью COVID-прививку

Новина українською →
Вашингтон, Суббота 11 сентября 2021 02:38
Байден планирует сделать третью COVID-прививку Фото: Джо Байден получает прививку от COVID-19 (facebook.com joebiden)
Автор: Артур Родивилов

Президент США Джо Байден получит "бустерную" прививку от коронавируса, как только она станет широко доступной. Он готов сделать прививку вместе с супругой Джилл.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

Президент отметил, что он и его супруга получили первые две дозы вакцины в январе 2021 года и, согласно действующим в США правилам, в сентябре они смогут получить третью дозу.

Между тем ранее чиновники из сферы здравоохранения США призвали Белый дом приостановить ревакцинацию населения от коронавируса из-за недостаточности данных. Чиновники призвали дождаться «полного одобрения» бустерных доз от FDA и рекомендаций от CDC.

8 сентября администрация Байдена объявила, что американцы смогут делать бустерные прививки от COVID-19 начиная с 20 сентября при условии получения разрешения от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США и подписания Центров США по контролю и профилактике заболеваний.

Люди будут иметь право на ревакцинацию через восемь месяцев после второй прививки вакцинами Pfizer или Moderna.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вакцина
NEWS
Госдеп: США готовы участвовать в нормандском формате и не только
Госдеп: США готовы участвовать в нормандском формате и не только
DAILY
Союзный фронт. Чем грозит Украине интеграция России и Беларуси
Владислав Красинский, Милан Лелич Союзный фронт. Чем грозит Украине интеграция России и Беларуси