Байден обсудил с Джонсоном, Макроном, Шольцем и Драги поддержку Украины и жестокую тактику РФ
Президент США Джо Байден обсудил поддержку Украины и военную агрессию РФ в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцем, премьер-министром Италии Марио Драги и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
"Лидеры обсудили свою серьезную обеспокоенность жестокой тактикой России в Украине, в том числе ее нападениями на мирных жителей", - говорится в релизе.
Также стороны подчеркнули свою постоянную поддержку Украины, в том числе путем "предоставления помощи в обеспечении безопасности отважным украинцам, защищающим свою страну от российской агрессии".
Кроме того, обсуждались вопросы предоставления гуманитарной помощи миллионам украинских беженцев.
"Лидеры также рассмотрели недавние дипломатические усилия в поддержку усилий Украины по достижению прекращения огня", - сообщили в Белом доме.
Ранее сообщалось, что на этой неделе Джо Байден проведет встречи в Брюсселе с союзниками по НАТО, лидерами G7 и лидерами ЕС, после чего в Польше обсудит вопросы введения миротворческого контингента в Украину.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.