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Байден обсудил с Джонсоном, Макроном, Шольцем и Драги поддержку Украины и жестокую тактику РФ

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Вторник 22 марта 2022 06:23
Байден обсудил с Джонсоном, Макроном, Шольцем и Драги поддержку Украины и жестокую тактику РФ Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Президент США Джо Байден обсудил поддержку Украины и военную агрессию РФ в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцем, премьер-министром Италии Марио Драги и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

"Лидеры обсудили свою серьезную обеспокоенность жестокой тактикой России в Украине, в том числе ее нападениями на мирных жителей", - говорится в релизе.

Также стороны подчеркнули свою постоянную поддержку Украины, в том числе путем "предоставления помощи в обеспечении безопасности отважным украинцам, защищающим свою страну от российской агрессии".

Кроме того, обсуждались вопросы предоставления гуманитарной помощи миллионам украинских беженцев.

"Лидеры также рассмотрели недавние дипломатические усилия в поддержку усилий Украины по достижению прекращения огня", - сообщили в Белом доме.

Ранее сообщалось, что на этой неделе Джо Байден проведет встречи в Брюсселе с союзниками по НАТО, лидерами G7 и лидерами ЕС, после чего в Польше обсудит вопросы введения миротворческого контингента в Украину.

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