"Баварія" вкотре переманила зірку конкурента

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу .

Досвідчений португалець став черговим футболістом, який оформив перехід за маршрутом Дортмунд – Мюнхен. Фланговий виконавець дістався "ротен" безкоштовно.

Геррейру став вільним агентом після сезону 2022/23. У лавах "джмелів" він провів 7 років, зігравши 224 матчі в усіх турнірах (40 м'ячів, 50 асистів). До цього вихованець французького "Кана" грав у Лізі 2 за рідний клуб і відіграв три сезони за "Лор'ян" у Лізі 1.

Із "Баварією" Геррейру підписав контракт на 3 роки. За місце в основі він конкуруватиме з Люкою Ернандесом, Альфонсо Девісом і Дейлі Бліндом. У попередньому сезоні лівий фланг періодично закривав співвітчизник Геррейру Жоау Канселу (оренда).

Сезон 2022/23 Бундесліги завершився фотофінішем. "Баварія" і "Боруссія" Д набрали однакову кількість очок – 71, але мюнхенці стали чемпіоном за додатковими показниками. "Ротен" завершили чемпіонат першими завдяки кращій різниці м'ячів.