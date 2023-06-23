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"Баварія" вкотре переманила зірку конкурента

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Мюнхен, П'ятниця 23 червня 2023 13:59
"Баварія" вкотре переманила зірку конкурента Фото: Рафаель Геррейру (праворуч) продовжить виступи в чемпіонаті Німеччини (facebook.com/PORTUGAL)
Автор: Антон Федорців

Оборонець збірної Португалії Рафаель Геррейру змінив дортмундську "Боруссію" на "Баварію" з Мюнхена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Досвідчений португалець став черговим футболістом, який оформив перехід за маршрутом Дортмунд – Мюнхен. Фланговий виконавець дістався "ротен" безкоштовно.

Геррейру став вільним агентом після сезону 2022/23. У лавах "джмелів" він провів 7 років, зігравши 224 матчі в усіх турнірах (40 м'ячів, 50 асистів). До цього вихованець французького "Кана" грав у Лізі 2 за рідний клуб і відіграв три сезони за "Лор'ян" у Лізі 1.

Із "Баварією" Геррейру підписав контракт на 3 роки. За місце в основі він конкуруватиме з Люкою Ернандесом, Альфонсо Девісом і Дейлі Бліндом. У попередньому сезоні лівий фланг періодично закривав співвітчизник Геррейру Жоау Канселу (оренда).

Сезон 2022/23 Бундесліги завершився фотофінішем. "Баварія" і "Боруссія" Д набрали однакову кількість очок – 71, але мюнхенці стали чемпіоном за додатковими показниками. "Ротен" завершили чемпіонат першими завдяки кращій різниці м'ячів.

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Баварія Чемпіонат Німеччини Боруссия
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