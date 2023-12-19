"Баварія" продовжила контракт із чемпіоном світу-2014: він приїхав у Мюнхен школярем

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу .

34-річний нападник залишив підпис під новою угодою з німецьким грандом. Він проведе в складі "ротен" мінімум ще один сезон після нинішнього.

Мюллєр підписав із "Баварією" контракт до 30 червня 2025 року. Для випускника академії мюнхенців наступний сезон стане 17-м у футболці першої команди. На елітному рівні він дебютував ще в кампанії 2008/09, коли "Баварію" тренував Юрген Клінсманн.

З того часу Мюллєр відіграв за мюнхенців 684 матчі в усіх турнірах, у яких забив 237 м'ячів і віддав 261 асист. Із рідною командою нападник виграв усі можливі трофеї – 12 чемпіонських титулів, 6 Кубків і 8 Суперкубків Німеччини, два кубки Ліги чемпіонів, 2 Суперкубка УЄФА, два Клубних чемпіонати світу. У складі збірної Німеччини тріумфував на ЧС-2014.

Стиль гри Томаса Мюллєра

Мюллєра називають творцем нового амплуа – раумдойтера (нім. raumdeuter – шукач простору). Це футболіст, який не прив'язаний до конкретної позиції в атаці, натомість шукає вільні зони для відкривання.

Більшість експертів зійшлися на думці, що завдяки високому рівню футбольного інтелекту Мюллєр зумів приховати недоліки в своїй грі. Передусім слабку техніку та невисоку швидкість. До топ-п'ятірки якостей винахідника ролі раумдойтера входять маніпулювання обороною, різноспрямовані рухи в карній зоні, використання недосконалості офсайдних пасток, допомога з проходженням високого пресингу та хибне відкривання під пас.

Футбольні успіхи Мюллєра змусили розробників симулятора Football Manager у 2015 році додати в список ігрових позицій раумдойтера. Преса завжди охоче шукали "нових Мюллєрів", але частина оглядачів упевнена, що він перший та останній футболіст такого амплуа.