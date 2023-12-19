"Баварія" продовжила контракт із чемпіоном світу-2014: він приїхав у Мюнхен школярем
Нев'янучий ветеран мюнхенської "Баварії" Томас Мюллєр залишиться в складі рідної команди на новий період.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.
34-річний нападник залишив підпис під новою угодою з німецьким грандом. Він проведе в складі "ротен" мінімум ще один сезон після нинішнього.
Мюллєр підписав із "Баварією" контракт до 30 червня 2025 року. Для випускника академії мюнхенців наступний сезон стане 17-м у футболці першої команди. На елітному рівні він дебютував ще в кампанії 2008/09, коли "Баварію" тренував Юрген Клінсманн.
З того часу Мюллєр відіграв за мюнхенців 684 матчі в усіх турнірах, у яких забив 237 м'ячів і віддав 261 асист. Із рідною командою нападник виграв усі можливі трофеї – 12 чемпіонських титулів, 6 Кубків і 8 Суперкубків Німеччини, два кубки Ліги чемпіонів, 2 Суперкубка УЄФА, два Клубних чемпіонати світу. У складі збірної Німеччини тріумфував на ЧС-2014.
Стиль гри Томаса Мюллєра
Мюллєра називають творцем нового амплуа – раумдойтера (нім. raumdeuter – шукач простору). Це футболіст, який не прив'язаний до конкретної позиції в атаці, натомість шукає вільні зони для відкривання.
Більшість експертів зійшлися на думці, що завдяки високому рівню футбольного інтелекту Мюллєр зумів приховати недоліки в своїй грі. Передусім слабку техніку та невисоку швидкість. До топ-п'ятірки якостей винахідника ролі раумдойтера входять маніпулювання обороною, різноспрямовані рухи в карній зоні, використання недосконалості офсайдних пасток, допомога з проходженням високого пресингу та хибне відкривання під пас.
Футбольні успіхи Мюллєра змусили розробників симулятора Football Manager у 2015 році додати в список ігрових позицій раумдойтера. Преса завжди охоче шукали "нових Мюллєрів", але частина оглядачів упевнена, що він перший та останній футболіст такого амплуа.
До слова, напередодні букмекери оновили коефіцієнти на успіх "Баварії" у Лізі чемпіонів 2023/24.
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