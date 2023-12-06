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"Баварія" купила дебютанта збірної Іспанії за "смішні" гроші

Мюнхен, Середа 06 грудня 2023 17:24
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"Баварія" купила дебютанта збірної Іспанії за "смішні" гроші Фото: Браян Сарагоса намагатиметься врятувати "Гранаду" від вильоту (granadacf.es)
Автор: Антон Федорців

Іспанський нападник Браян Сарагоса змінить рідну "Гранаду" на мюнхенську "Баварію" після завершення сезону 2023/24.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Молодий вінгер продовжить кар'єру в чемпіонаті Німеччини. Тамтешній гранд заздалегідь викупив права на лідера атак аутсайдера Ла Ліги.

Сарагоса підписав із "ротен" контракт на 5 років. "Гранада" заробить на продажу нападника орієнтовно 13 млн євро. Нинішній сезон вінгер завершить у чемпіонаті Іспанії, а в міжсезоння переїде до Мюнхена.

У сезоні 2023/24 Сарагоса провів 14 матчів у Ла Лізі, в яких забив 5 м'ячів і віддав 2 результативні передачі. Звернув увагу публіки на себе дублем у ворота "Барселони". У жовтні зіграв перший поєдинок у футболці збірної Іспанії.

До слова, раніше воротар "Гамбурга" оформив автогол року в дербі проти "Санкт-Паулі".

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Баварія Чемпіонат Іспанії Чемпіонат Німеччини
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