В "Батькивщине" рассказали, что предлагает концепция нового общественного договора

Инициативная группа завершает формирование концепции

Инициативная группа из почти сотни экспертов из различных отраслей завершает формирование концепции нового общественного договора, с инициативой которого выступила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. Об этом заявила одна из участниц группы, народный депутат от "Батькивщины" Алена Шкрум, сообщает пресс-служба политсилы.

По ее словам, далее проект представят украинцам на общее обсуждение и доработку. После этого – этап внесения общественных предложений на специальном портале в вики-режиме, как было, например, с Конституцией Исландии и с законами во многих европейских странах.

Таким образом, к созданию проекта общественного договора будут наконец вовлечены не политики или олигархи, а украинцы, которые сами для себя утвердят правила игры.

"Общественный договор – это новые правила, по которым будет развиваться в ближайшем будущем Украина. Конституция же является дорожной картой для реализации общественного договора. Важно, что к разработке этого договора и народной Конституции присоединились не только сторонники Юлии Тимошенко, но и ее ярые критики", – подчеркнула Алена Шкрум.

Политик рассказала о ряде новых конституционных позиций, которые будут предложены гражданам на обсуждение и доработку. В частности, по ее словам, предлагается введение прямого влияния граждан и гражданского общества на процессы в стране – через новую структуру, такую, как Национальная ассамблея самоуправления.

Шкрум отметила, что на сегодня разрабатывается концепция, когда такой орган – НАС, будет формироваться путем делегирования по одному представителю от каждой общины, будет иметь свой исполнительный орган по 50-100 человек, а общие сборы будут проходить не реже одного раза в год.

Как уточнила политик, состав парламента будет избираться по пропорциональной избирательной системе открытых региональных списков в два тура.

"Мы предлагаем снизить проходной барьер до 2%, чтобы открыть путь в парламент молодым политическим силам и новому воздуху. Во втором туре две партии-лидеры будут соревноваться за простое большинство в парламенте. Победитель получает 50% + 1 мандат для формирования правительства. И одна партия ответственна за положение вещей в стране, и имеет полный мандат на реализацию своей политики. При этом партии, которые не вошли в коалицию, должны иметь широкие полномочия контроля власти", – пояснила Шкрум.

Народный депутат также обратила внимание: "Важно, что исполнительную ветвь власти возглавит лидер партии-победителя, который самостоятельно формирует правительство. К тому же, каждое министерство и ведомство имеет в составе общественный экспертный совет, который определяет стратегию развития отрасли. Только так можно ввести быстрые эффективные изменения".

Не менее важные изменения предусмотрены в области судопроизводства. По словам депутата от "Батькивщины", эксперты правовой рабочей группы ставили себе цель, чтобы судебная ветвь власти была полностью независимой от других ветвей, не только на бумаге, но и фактически.

"В судах первой инстанции будут действовать суды присяжных. Мировые судьи и судьи первой инстанции местных судов будут избираться гражданами. Судьи апелляционных и кассационных судов будут назначаться из судей низшей инстанции, к которым отсутствуют претензии к их деятельности. А контроль добропорядочности судей всех уровней будет выполнять Палата чести юристов Украины", – пояснила Шкрум.

Она также пояснила, что общественный договор вступит в силу после его принятия на Всенародном референдуме вместе с новой Конституцией. Дополнения и изменения к договору, признание его утратившим силу, возможны только способ, которым его создано: инициативная группа, всенародное обсуждение, персональное присоединение граждан Украины, подытожила парламентарий.