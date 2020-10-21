"Батькивщина" будет требовать возврата излишне начисленных платежек киевлянам на 300 млн грн

Фото: платежки (РБК-Украина)

Столичная команда "Батькивщины" будет требовать перерасчет 300 миллионов гривен, которые были начислены киевлянам по лишним платежками.

Об этом заявил кандидат в мэры Киева Алексей Кучеренко во время брифинга в штабе "Батькивщины", передает пресс-служба.

По его словам, 4 тысячи домовых счетчиков тепла остаются не поверенными. В результате счета во время отопительного сезона будут выставляться не на реально потребленное тепло, а за сомнительными "нормам" или в зависимости от площади помещений.

Впрочем, отмечает Кучеренко, благодаря настоянию команды "Батькивщины", Антимонопольный комитет Украины проводит расследование относительно лишних начислений киевлянам за поставленные услуги по отоплению.

На сегодня расследование проводится в отношении двух столичных компаний: "Еврореконструкции" и "Киевтеплоэнерго".

"Я практически убежден, что перерасчет по 300 миллионов гривен, которые были начислены киевлянам за лишними платежками, "взятыми с потолка", будет сделан. По 1500-2000 гривен будет компенсировано каждому домохозяйству левого берега Киева. Это касается 150 тысяч киевлян. По этому вопросу уже есть заверения председателя Антимонопольного комитета и представителей Офиса президента. Кроме этого, в Киеве будет проведен полный аудит тарифов и начислений. Уверен, что в процессе будет найдено крупную сумму. Все эти деньги будут использованы на борьбу с пандемией, капитальные ремонты и другие приоритеты нашей программы", - заявил Кучеренко.

Напомним, ранее сообщалось, что "Батькивщина" официально выдвинула кандидатом на должность киевского городского головы Алексея Кучеренко - бывшего министра по вопросам ЖКХ.

Во время официальных мероприятий представитель команды Тимошенко предложил стратегию решения самых болезненных столичных проблем.