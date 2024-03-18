Баскетбольна Суперліга сформувала пари плей-офф чемпіонату України

Представники елітного баскетбольного дивізіону на чолі з "Дніпром" дізналися перших суперників у плей-офф сезону 2023/24.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ФБУ.

Регулярна першість Суперліги завершиться 19 березня. Утім, пари плей-офф визначилися достроково. Переможець регулярки чемпіонату України "Дніпро" зустрінеться з львівською "Політехнікою-Галичиною". Натомість на "Рівне" чекатиме Волинське дербі проти "Старого Луцька". Столичний "Київ-Баскет" протистоятиме івано-франківській "Говерлі", а "Запоріжжя" – "Черкаським Мавпам". Стадія матчів на виліт розпочнеться 26 березня. Серії триватимуть до двох перемог. Невдахи півфіналів позмагаються за бронзові нагороди в окремому двоматчевому протистоянні. Усі пари плей-офф баскетбольної Суперліги 2023/24: "Дніпро" – "Політехніка-Галичина"

"Рівне" – "Старий Луцьк"

"Київ-Баскет" – "Прикарпаття-Говерла"

"Запоріжжя" – "Черкаські Мавпи"