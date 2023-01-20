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"Барселона" відпустила нападника в Мадрид

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Мадрид, П'ятниця 20 січня 2023 15:45
"Барселона" відпустила нападника в Мадрид Фото: Мемфіс Депай у штаб-квартирі "матрацників" (twitter.com/Atleti)
Автор: Антон Федорців

Зірка збірної Нідерландів Мемфіс Депай змінив прописку в межах чемпіонату Іспанії. Із лав "Барселони" він перебрався в столичний "Атлетіко".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Форвард підсилив колектив Дієго СІмеоне. Тренерський штаб каталонців перестав розраховувати на універсального виконавця.

Депай підписав із "матрацниками" контракт на 2,5 роки. Презентація нідерландця відбудеться на домашній арені мадридців – "Ванда Метрополітано" – 20 січня. Трансфер нападника коштував "Атлетіко" орієнтовно 3 млн євро. Незначна сума відступних пов'язана з тим, що влітку він мав стати вільним агентом.

Депай є вихованцем ПСВ. Також форвард, який може зіграти в центрі атаки та на фланзі, захищав кольори "Манчестер Юнайтед" і "Ліона". У нинішньому сезоні провів лише 4 матчі в усіх турнірах, у яких забив 1 м'яч.

Наразі "Атлетіко" йде на 4-й сходинці Ла Ліги. В активі "матрацників" 28 очок і 13 пунктів відставання від лідера – "Барселони". У січні мадридці відпустили нападника Феліша в "Челсі" на правах оренди.

До слова, раніше "Барселона" здолала мадридський "Реал" у фіналі Суперкубка Іспанії в Ер-Ріяді.

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