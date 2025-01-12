"Барселона" вдесятьох розгромила "Реал" і виграла Суперкубок

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинк у.

Іспанія, Суперкубок, фінал

"Реал" – "Барселона" – 2:5

Голи: Мбаппе, 5, Родріго, 60 – Ямал, 22, Левандовські, 36 (пенальті), Рафінья, 39, 48, Бальде, 45+9

Вилучення: Щенсни (Б), 57

Весело на полі стало з самого початку. "Барса" мала реальні шанси забити вже на 2-й та 4-й хвилинах (Ямал та Рафінья відповідно). Але сама пропустила на 5-й, коли захист каталонців не зміг нічого вдіяти зі сольним проходом Мбаппе.

Проте, навіть після такого конфузу, "блаугранас" не збавляли оборотів. Тому гол Ямала з асиситу Левандовські на 22-й хвилині був абсолютно логічним. Як і пенальті за фол проти Гаві, який реалізував вже сам польський бомбардир.

Цей гол настільки вибив "вершкових" з колії, що до кінця тайму вони пропустили ще двічі. Спочатку Рафінья головою замкнув передачу Кунде. А потім, вже на 9-й компенсованій хвилині, підопічних Анчелотті шокував Бальде. "Реал" горів – 1:4 вже після стартової половини гри.

Але й це ще було не все. Тільки но поновилась гра, як дубль оформив Рафінья. 5:1 – якщо не нокаут, то дуже важкий нокдаун для "Реала".

Переломною в матчі могла б стати 60-та хвилина. Щенсни на підступах до штрафного зніс Мбаппе та отримав "червону". "Барса" залишилась удесятьох. До того ж зі штрафного, призначеного за це порушення, Родріго забив другий м'яч мадридців.

Здавалось, "Реал" зараз натисне і здійсниться диво. Але ні. "Барса" уміло довела матч до перемоги. А "Реал", схоже, так і не відійшов від нокдауну.

Ця перемога в Суперкубку Іспанії стала для каталонського клубу 15-ю. До того ж, це перший трофей німецького фахівця Хансі Фліка на чолі "блаугранас". Натомість "Реал" не зміг реабілітуватися після ганьби в попередньому матчі команд -- 0:4 у рамках Ла Ліги. "Вершкові" вдруге поспіль зазнали жахливого приниження від принципового опонента.