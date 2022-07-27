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"Барселона" расписала боевую ничью с "Ювентусом" в США: видео

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Даллас, Среда 27 июля 2022 09:55
"Барселона" расписала боевую ничью с "Ювентусом" в США: видео Фото: Скандальный Усман Дембеле оформил дубль (twitter.com/FCBarcelona)
Автор: Антон Федорцив

Ведущие команды Европы продолжают готовиться к новому сезону посредством контрольных матчей за океаном. В одном из них испанская "Барселона" и туринский "Ювентус" не выявили сильнейшего (2:2).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Контрольный поединок

"Барселона" – "Ювентус" – 2:2

Голы: Дембеле, 34, 40 – Кин, 39, 51

На старте команды обменялись моментами. "Барса" устроила пристрелку – Левандовски и Обамеянг решились на удары из-за пределов штрафной, но мяч прошел выше ворот. А выстрел Ди Марии с линии штрафной зоны стал добычей тер Штегена.

Повели каталонцы на 34-й минуте. Это Усман Дембеле накрутил двух оппонентов, ворвался в штрафную и переиграл Щенсны в ближнем бою. Но через пять минут счет снова был равным – Мойзе Кин замкнул дальнюю стойку после прострела Куадрадо.

Дембеле не угомонился. Еще до перерыва проблемный вингер забил во второй раз. Он снова поиздевался над Куадрадо в битве 1-на-1, качнул второго туринца и пробил левой в дальний угол – 2:1.

Отыгрался "Юве" уже на старте второй половины. Кин как настоящий хищник разобрался в ситуации в штрафной "Барсы" и легко переиграл резервиста Пенью.

Ближе к победе все же были каталонцы. Лишь в одной атаке подопечные Хави упустили две возможности, когда за "Старую синьору" сыграл каркас ворот – перекладина после выстрела Депая со штрафного и крестовина после "парашюта" Фати. Но счет уже не изменился.

К слову, ранее "Барселона" одолела мадридский "Реал" в неофициальном Эль Класико.

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