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"Барселона" призначила нового спортдира: він програв "Золотий м'яч" Шевченку

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Барселона, Середа 16 серпня 2023 16:16
"Барселона" призначила нового спортдира: він програв "Золотий м'яч" Шевченку Фото: Жоан Лапорта та Деку (fcbarcelona.com)
Автор: Антон Федорців

Колишній півзахисник іспанської "Барселони" та низки інших команд Деку повернувся до лав чемпіонів Іспанії в ролі менеджера.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

45-річний фахівець став спортивним директором каталонців. Він обійняв посаду, що стала вакантною після відставки Хорді Кройфа.

Деку підписав контракт із "Барсою" на 3 роки. У менеджмент "блаугранас" він переходить з ролі скаута та агента. Зокрема, він донедавна представляв інтереси вінгера чемпіона Іспанії Рафіньї.

Деку-футболіст провів у складі "Барселони" чотири сезони в 00-х. Тоді він зіграв 161 матч у всіх турнірах, у яких забив 20 м'ячів і віддав 45 результативних передач. Завоював із каталонцями 2 чемпіонські титули, 2 Суперкубка Іспанії та тріумфував у Лізі чемпіонів 2005/06.

Хто такий Деку

Уродженець бразильського Сан-Бернарду-ду-Кампу, штат Сан-Паулу. Вихованець "Корінтіанса", за який і дебютував на професіональному рівні в сезоні-1996.

Переїхав до Португалії у 1997 році. Захищав кольори "Алверки" та "Салгейруша", а в 1999-му опинився в "Порту". У складі "драконів" здобув 3 чемпіонства, Кубок УЄФА, виграв Лігу чемпіонів 2003/04, інші трофеї. Після "Барселони" виступав за "Челсі" та "Флуміненсе".

У 2004 році фінішував другим у голосуванні за "Золотий м'яч", поступившись Андрію Шевченку. За два роки до того отримав португальське громадянство та згодом дебютував у складі збірної Португалії (75 поєдинків, 5 голів). Віце-чемпіон Європи-2004.

До слова, раніше пригадали виступи українців у чемпіонаті Іспанії на фоні переходу Довбика.

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