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"Барселона" на порозі втрати місця в Лізі чемпіонів: УЄФА відкрив справу через корупцію

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Ньйон, Четвер 23 березня 2023 17:00
"Барселона" на порозі втрати місця в Лізі чемпіонів: УЄФА відкрив справу через корупцію Фото: "Блаугранас" можуть отримати санкції (facebook.com/fcbarcelona)
Автор: Антон Федорців

Можливим порушенням етичних правил іспанською "Барселоною" зацікавився Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА). Каталонці впродовж років платили суддівському функціонеру Хосе Марії Енрікесу Негрейрі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

Спеціальні інспектори з етики та дисципліни вивчатимуть справу Негрейри. Вони перевірять можливе порушення "Барсою" нормативно-правової бази УЄФА.

Ризик відсторонення іспанського гранда від єврокубків – доволі високий. Менеджмент "блаугранас" упродовж багатьох років платив колишньому віце-президенту технічного суддівського комітету Негрейрі за звіти про абрітрів. Так він заробив понад 7 млн євро. Утім, правоохоронці підозрюють, що "Барселона" могла корумпувати інших членів комітету.

Регламент УЄФА за прямий чи опосередкований вплив на результати матчів на національному або міжнародному рівнях передбачає покарання клубів баном на участь у єврокубках. Дискваліфікація накладається на 1 сезон. Рішення в справі Негрейри очікують у червні.

У нинішньому сезоні "Барселона" – впевнений лідер Ла Ліги. Наразі каталонці набрали 68 очок, випереджають мадридський "Реал" на 12 пунктів і фактично гарантували участь у групі Ліги чемпіонів на сезон 2023/24.

До слова, Україна завершила виступи в єврокубках на 14-й сходинці таблиці коефіцієнтів УЄФА.

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